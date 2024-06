Comment lui dire adieu ?

Le regard aimant d'une mère, le sobre message d'un fils, Françoise Hardy a quitté la scène, les Français fredonnent. "Le temps de l'amour" est sans doute sa chanson la plus connue, l'emblème d'une génération. Les plus jeunes découvrent qu'ils connaissent son répertoire bien mieux qu'ils ne l'imaginaient. Sa beauté et sa force de caractère vous ont durablement marqué. "Même avec le temps, elle était toujours très jolie et très classe", dit une femme. Elle avait un tempérament confirmé par Alain Chamfort qui l'a connu à ses débuts. "Elle avait ce tempérament comme ça, un peu exigeante. Cette espèce d'intransigeance par rapport à ses volontés artistiques", confirme l'auteur, compositeur et ami de Françoise Hardy. Et c'est en chanson que vous lui rendez un dernier hommage. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Basar, S. Caffin