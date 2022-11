Comment l'Unesco choisit ses sites remarquables ?

À l'Orée du Morvan, un joyau calcaire est délicatement posé sur un coussin de verdure. Pour admirer Vézelay (Yonne) et sa basilique, le mieux est parfois de se baisser, pour finalement s'élever et enfin découvrir celle que l'on surnomme la colline éternelle. Elle est protégée aussi par six lettres, l'Unesco. Vézelay et sa colline ont été les premiers sites français inscrits au Patrimoine mondial en 1979. À l'époque, il s'agissait de préserver un bijou architectural, mi-gothique, mi-roman, et un haut lieu de l'histoire chrétienne. Grâce au label, le village est même devenu le site le plus visité de Bourgogne, jusqu'à un million de touristes par an. Comme pour tous les sites classés, l'Unesco ne verse pas d'argent. C'est l’État qui a l'obligation d'entretenir les sites et de rénover les monuments. Loin du sanctuaire, une partie de l'histoire de Vézelay est aussi conservée à Paris dans les sous-sols de l'Unesco. Sur des étagères se trouvent les candidatures de chaque bien, inscrit en 50 ans au Patrimoine mondial. TF1 | Reportage M. Desmoulins, P. Véron