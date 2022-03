Comment lutter contre les chenilles processionnaires ?

Elles avancent en colonne tête baissée, armées de leurs poils urticants. Au premier jour du printemps, les chenilles processionnaires sont de retour. Au deuxième étage de sa résidence, Nordine était aux premières loges. Une dizaine de chenilles viennent d'être retirées sur un grand cèdre. Il va pouvoir profiter à nouveau de son balcon. "Sachant qu'on a deux adolescents et un nourrisson à la maison, ça ne faisait plus partie des endroits de vie", confie-t-il. Chaque année, quand les températures remontent, les chenilles sortent de leur cocon pour s'enterrer et passer de l'état de larve à celui de papillon. C'est le moment de poser un type de piège. "Elles sont emprisonnées dans le cerclage. Ça évite d'avoir les chenilles au sol", explique Dominique Choquet, BCS France. On peut aussi compter sur les oiseaux pour lutter contre cet invité indésirable, la mésange en particulier. Elle est friande de chenilles. Un couple peut en manger 60 par jour et rapidement venir à bout d'un cocon. Dans un atelier près de Toulouse (Haute-Garonne), on fabrique des nichoirs à mésanges. Il suffit d'en poser un dans son jardin pour voir une petite famille s'y installer. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe