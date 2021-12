Comment Omicron désorganise les entreprises de Clermont-Ferrand

On n'avait jamais vu pareil absentéisme dans cette société de transport clermontoise. "Aujourd'hui, on a un effectif de 90 conducteurs absents principalement pour motif Covid sur un effectif de 460. Cela fait un peu près 20% d'absentéisme", raconte le responsable marketing, Eric Gauthey. On compte treize lignes de bus qui sont touchées et une soixantaine de départs quotidiens annulés jusqu'à vendredi. Cela ne représente que 3% du trafic grâce à une adaptation de la société. "On a choisi d'appliquer cette réduction de manière anticipée sur la semaine pour que l'usager sache ce qui roule et ce qui ne roule pas", a-t-il ajouté. A Clermont-Ferrand ce lundi matin, chacun a pris ses dispositions pour ne pas être en retard. Mais la menace du variant Omicron et de possibles suppressions de bus inquiètent les usagers. S'adapter, c'est devenu la norme dans un restaurant. Les arrêts maladie se succèdent, six absents la semaine dernière et deux pour le service de ce jour. Les règles d'isolement pourraient évoluer pour permettre aux entreprises de faire face à l'absentéisme. Dans l'Hexagone, le nombre d'arrêt-maladie Covid a été multiplié par sept depuis début novembre. TF1 | Reportage E. Blonz, C. Olive