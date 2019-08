Comment ouvrir une huître sans se blesser ?

A Marennes, en Charente-Maritime, Delphine Godillot prodigue ses précieux conseils pour ouvrir correctement une huître. En effet, cette animatrice de la Cité de l'Huître aide les touristes à venir à bout de ces petits coquillages sans se blesser ou endommager les coquilles. La technique la plus simple consiste à enfoncer la pointe d'un couteau sur le côté, avant de donner un coup pour soulever. Une activité très appréciée par de nombreuses personnes, mais certaines préféreront simplement les déguster. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.