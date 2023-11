Comment payer moins cher nos billets d'avion ou de train ? Le 13H à vos côtés

Les prix des billets d'avion peuvent varier. C'est le système des heures creuses et des heures pleines. La nuit, pour attirer les clients, les compagnies aériennes baissent leurs prix. Le meilleur créneau est entre quatre et six heures du matin. Vous économiserez quelques dizaines d'euros sur un aller-retour qui en vaut quelques centaines. Évitez de réserver vos vacances le week-end, tout le monde en profite pour effectuer ses réservations, et les prix sont bien plus élevés. Les prix sur les sites peuvent augmenter au fur et à mesure, ce qui est totalement interdit. Le site a dû garder en mémoire vos précédentes recherches, grâce à votre adresse IP. Il comprend que vous êtes intéressé et en profite pour gonfler les prix. Effectuez les recherches en navigation privée. Pour les billets de train, une fois par an, la SNCF permet d'avoir une réduction de 25% sur un billet aller-retour, et même 50% si vous payez la moitié du billet en chèque-vacances. Il faut remplir un formulaire sur le site de la SNCF ou le récupérer en agence. A. Basar