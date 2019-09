Comment payer son permis de conduire moins cher ?

Passer son permis de conduire coûte cher : en moyenne 1 650 euros. Toutefois, plusieurs astuces permettent de faire des économies. Les prêts bancaires à taux zéro sont l'une des nombreuses alternatives pour financer son permis. Il est ouvert à tous les jeunes jusqu'à 25 ans. Le choix du nombre d'heures est également une piste. Enfin, il y a l'auto-école en ligne, la solution la plus abordable, avec 750 euros, mais peut-être la moins pratique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.