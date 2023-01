Comment piéger les chenilles processionnaires

Dans ce jardin, neuf cocons ont élu domicile sur les branches des pins avec des habitants indésirables. En effet, dans chaque cocon, on a entre 50 à 300 chenilles. Si la chenille processionnaire s'installe sur ses arbres, c'est qu'ils lui permettent de se nourrir. La seule solution pour éviter leur prolifération, c'est d'installer un piège. La question maintenant, c'est comment réagir face à ces nuisibles. Le premier conseil, c'est d'être vigilant. Il faut toujours regarder ce qui se passe dans les branches. Et même s'il n'y a rien, il faut jouer la prévention en mettant quelques éco-pièges. La vigilance sert aussi à éviter d'être piqué. En effet, qui s'y frotte, s'y pique. Pour cause, les poils de la chenille sont urticants que ce soit pour l'homme ou pour les animaux. À cause du réchauffement climatique, les techniciens ont vu les comportements des chenilles processionnaires évolué depuis deux ans. Avant, elles n'apparaissaient qu'en mars, et là, on voit les cocons dès fin janvier. Par conséquent, la saison dure aussi plus longtemps. Depuis avril dernier, la chenille processionnaire est désormais classée espèce nuisible à la santé humaine. TF1 | Reportage E. Binet, S. Fargeot