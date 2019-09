Comment préparer la soupe de poisson niçoise ?

Les poissons de roche sont les meilleurs pour concocter la soupe de poisson. Au port de Nice, Henry Payeur commence par les pêcher en mer, à bord de son pointu, avant de se mettre aux fourneaux. À son retour, cet ancien cuisinier prépare les oignons, le persil et les poireaux. Il rajoute ensuite 500 grammes de poisson par personne et les herbes de la région. La préparation de la soupe de poisson dure une trentaine de minutes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.