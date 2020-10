Comment préparer le pot-au-feu à l'ancienne ?

Le pot-au-feu est l'un de nos plats préférés. Pour le préparer, il faut une belle liste de légumes aux couleurs de l'automne. Une branche de céleri, des pommes de terre, des carottes, des navets, des topinambours et le plus important, les viandes de bœuf. Le pot-au-feu à l'ancienne doit cuire au moins trois heures. A Loches (Indre-et-Loire), Michel nous montre comment réussir ce bon plat.