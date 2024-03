Comment préparer sa retraite ? Le 13H à vos côtés

Ce n'est pas facile de préparer sa retraite, mais le premier conseil est de s'y prendre tôt. Pour les salariés du privé, il faut s'y prendre quatre mois avant le départ effectif. Pour le public, c'est un peu plus long, il faut s'y prendre au moins six mois à l'avance. Cependant, c'est devenu un peu plus simple depuis quelques années grâce à l'informatisation qui aide quand même. Il vous suffit de faire une seule demande auprès de lassuranceretraite.fr et cela couvre à la fois votre retraite de base, mais aussi votre retraite complémentaire. Par ailleurs, si vous n'êtes pas très à l'aise avec Internet, il est possible encore de le faire par courrier. Dans ce cas, envoyez ce formulaire, le 51672#05 à votre caisse de retraite. Mais alors, quelles sont les pièces justificatives à fournir ? Là encore, l'informatisation nous aide parce que beaucoup d'informations sont déjà pré-renseignées si vous faites votre demande en ligne. Elle permet aussi de faire valoir vos droits dans toutes les caisses de retraite françaises auxquelles vous avez été affiliés. T. Coiffier