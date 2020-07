Comment préparer sa voiture pour les vacances ?

Pneus, plaquettes de freins, éclairages... les révisions automobiles se succèdent au pas de charge dans les garages. Les particuliers s'y pressent quelques heures avant de prendre la route des vacances. Un passage obligé pour éviter les mauvaises surprises. Pour une révision complète, il faut compter en moyenne 200 euros. Quant au rangement des bagages dans le coffre et les astuces pour tuer le temps durant le trajet, c'est une tout autre histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.