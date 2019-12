Comment préparer un bon plateau de fruits de mer ?

Pour les amateurs, le plateau de fruits de mer est un incontournable des fêtes de fin d'année. Mais avant de les déguster, il faut les préparer. Bigorneaux, tourteaux, homards... chaque crustacé a sa cuisson, mais la recette est la même : de l'eau bouillante avec quelques herbes (thym, laurier, persil...). A Brest, le chef Momo livre ses secrets pour sublimer ces produits de la mer et pour ne pas se blesser en ouvrant les coquillages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.