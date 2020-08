Comment rafraichit-on les animaux des zoos ?

Ces derniers jours, les animaux des zoos ont aussi souffert de la chaleur. À Amnéville (Moselle), les 2 000 pensionnaires du parc réagissent différemment à la chaleur. Si certains bullent dans l'eau, d'autres tirent la langue. Glaçons de nourritures, douches, brumisateurs... il a fallu faire preuve d'imagination pour pouvoir les rafraîchir et éviter qu'ils se déshydratent. L'objectif est qu'ils restent actifs malgré les fortes chaleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.