Comment reconnaître les champignons comestibles à la cueillette ?

En cette saison, les champignons poussent en abondance dans les forêts. Il faut toutefois savoir qu'ils ne sont pas tous comestibles, car il y a également ceux qui sont toxiques, voire mortels. Lors de la cueillette, les ramasseurs doivent ainsi être vigilants pour ne prendre que les bons. On reconnaît souvent ces derniers par leurs couleurs et leur odeur. Quels sont les autres conseils à suivre pour éviter l'intoxication ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.