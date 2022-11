Comment récupérer sa fibre débranchée par un opérateur concurrent ? Le 13H à vos côtés

Se faire débrancher sa fibre pour qu'elle soit attribuée à quelqu'un d'autre. La pratique est semble-t-il courante. Pour cause, la forte demande sur le marché. En effet, plus de 4,1 millions de personnes sont passées à la fibre l'an dernier. Pourtant, ce ne sont pas les opérateurs eux-mêmes qui font les raccordements. Ils font appel à des sous-traitants qui, à leur tour, font aussi la même chose. Au final, il peut y avoir sept niveaux de sous-traitance. Si vous vous retrouvez donc dans ce cas, votre premier réflexe devrait être de contacter le service client de votre opérateur. C'est à lui de se mettre d'accord avec l'opérateur d'infrastructure. En attendant, votre opérateur devrait vous fournir une solution d'urgence. Une fois que le problème est résolu, vous demanderez une indemnisation. Et en cas de problème, vous saisissez le médiateur des télécoms. Ceci étant, n'y a-t-il pas des mesures pour réguler tout cela ? T. Coiffier