Comment récupérer son dossier médical ? Le 13H à vos côtés

Le cabinet du chirurgien ophtalmologue qui a opéré le fils de Tiphaine a fermé. Comment peut-elle récupérer son dossier médical ? D'abord, à quoi sert le dossier médical ? Un dossier médical est créé quand on consulte un professionnel de santé. Vous n'en aviez donc pas qu'un seul. Le dossier peut contenir des résultats d'examen, des comptes-rendus de consultation ou d'intervention, des correspondances de personnel de santé. Ça n'a rien avoir non plus avec ce qu'il y a sur Mon espace santé. La loi du 4 mars 2002 accorde au patient un droit de consultation et de délivrance de son dossier médical dans les 20 ans qui suivent la dernière consultation avec ce professionnel. En général, le médecin qui part à la retraite, change de région, a le temps d'organiser la cessation de son activité. Dans ce cas, il est censé prévenir ses patients. Soit il va transmettre votre dossier médical à son successeur, soit il doit vous remettre une copie. Sinon, l'article 11 du code de la santé publique oblige le médecin à informer le Conseil national de l'Ordre des médecins de son département de tout changement. C'est donc vers ce conseil que Tiphaine peut se tourner. Il y aura peut-être une adresse ou un moyen de contacter son médecin. T. Coiffier