Comment repérer les arnaques sur Internet ?

Personne n'est à l'abri des escroqueries sur Internet. Même les plus vigilants se font parfois berner. La principale arnaque s'appelle l'hameçonnage. Elle consiste à récupérer des informations confidentielles en se faisant passer pour un site reconnu. Certaines escroqueries, plus sophistiquées, vont même jusqu'à usurper l'identité du gouvernement. Malheureusement, cette criminalité est encore difficile à contenir. Comment s'en protéger ? Comment détecter une arnaque ?