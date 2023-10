Comment repérer les faux avis sur Internet ?

Impensable pour Sarah de s’asseoir en terrasse sans avoir mené son enquête. Son critère principal : la note du restaurant, de une à cinq étoiles. Et elle n’est pas la seule. Plus de neuf Français sur dix consultent désormais les avis avant de consommer. Les avis en ligne sont devenus peu à peu la vitrine des entreprises. Les professionnels ne peuvent plus les négliger. Mais avec cette nouvelle stratégie commerciale sont apparues des dérives : les faux avis. Pierre en a été victime dans son restaurant. Après une altercation avec un client cet été, il a reçu des avis très négatifs d’internautes n’ayant pourtant jamais mangé dans son établissement. Sa note est passée de 4,5 à 3,9 en une nuit. Une vingtaine de commentaires publiés quasiment au même moment, de quoi éveiller les soupçons. Sur Internet fleurissent des plateformes illégales qui, pour une dizaine d’euros, vous promettent des faux avis plus vrais que nature. Mais alors, comment les reconnaître ? L’an dernier, l’intelligence artificielle de Google a supprimé 115 millions de commentaires non conformes. Les escrocs aux faux avis, eux, encourent jusqu’à deux ans de prison et 300 000 euros d’amende. TF1 | Reportage L. Garcia, M. Schwoerer