Comment sauver nos boulangers ?

Ce devait être la meilleure période de l'année pour ce pâtissier. Mais Julien commence 2023, écrasé par ses factures. Il y a quatre jours, il a reçu une note salée, soit 12 882 euros en décembre contre 1 000 euros en septembre dernier. Une situation intenable pour sa pâtisserie dont le chiffre d'affaires atteint 20 000 euros par mois. "Ça ne me permet pas de payer la facture l'électricité, les salaires de mes ouvriers, les fournisseurs de matières premières et le reste des charges. Je ne paierai pas les factures. Je travaillerai jusqu'à ce qu'il me coupe le courant. S'il n'y a pas de changement, je serai obligé d'arrêter de travailler", affirme Julien Pedussel. Pour alerter, ce boulanger a battu le rappel. Ce matin avant l'aube, ils étaient une cinquantaine sur un rond-point. Distribution de tracts et viennoiseries offertes. Parmi ces manifestants figurent plusieurs élus et d'autres artisans du département. Depuis hier est mis en place un système d'amortissement voulu par le gouvernement. La réduction de 20% sur les factures d'électricité de ces commerçants est jugée insuffisante pour faire survivre leur entreprise. TF1 | Reportage J. Garro, T. Vartanian, Q. Danjou