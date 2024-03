Comment savoir si ma chaudière est conforme ? Le 13H à vos côtés

Votre fournisseur d'énergie a procédé au remplacement de votre chaudière à gaz de chauffage et il n'y a pas eu de certificat de conformité, est-ce normal ? C'est un gros problème parce que quand on fait installer du matériel qui fonctionne au gaz, il est obligatoire d'obtenir ce certificat pour s'assurer de la sécurité des équipements. Pourquoi Geneviève ne l'a pas obtenu ? Il y a deux cas de figure. Votre chaudière a été installée par un professionnel du gaz, label PG. Il vous délivre le certificat au moment de l'installation. La seconde hypothèse est que l'installation a été faite par un professionnel qui n'a pas le label PG. Alors, il n'est pas habilité à délivrer un certificat de conformité. Comment faire pour l'avoir ? Le professionnel doit vous informer que c'est à vous, client, de faire la démarche de certification. Il faut le faire auprès de trois organismes qui sont les seuls à le faire : Qualigaz, DEKRA et COPRAUDIT. Ils vont venir à votre domicile pour inspecter votre installation. La certification coûte environ 200 euros. T. Coiffier