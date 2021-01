Comment se débarrasser de son sapin et lui permettre d'être recyclé ?

Après les fêtes de Noël, c'est avec un pincement au cœur qu'on décroche nos décorations du sapin. Pourtant, c'est l'occasion de repartir sur un nouveau cycle et de lui donner une seconde utilité. Depuis deux ans, Mayalène Ghilardi, une agricultrice de Voglans (Savoie), s'est mise en tête de collecter les sapins. Pour cause, ses chèvres en sont friandes et elle espère cette année en recueillir près de 200. Les grandes agglomérations ont aussi pris l'habitude d'instaurer des points de collecte comme ici Lyon. Les citadins l'utilisent volontiers, mais ignorent souvent ce qu'advient ensuite de leur sapin. "J'espère que ce sera recyclé et que ça sera pour un meilleur usage", a confié une habitante. Sur une plateforme de compostage à Chambéry, on recycle tous les végétaux, notamment les trois tonnes de sapins collectés chaque hiver en centre-ville. Ils vont être broyés et vont rejoindre un état de fermentation jusqu'à environ six mois. Ce compost sera vendu aussi bien aux agriculteurs qu'aux particuliers.