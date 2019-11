Comment se débarrasser des feuilles d'automne ?

L'automne est la période la plus désagréable pour les jardiniers. En effet, ces derniers doivent enlever les feuilles mortes régulièrement. À Vernaison, Daniel Zucca ramasse celles-ci de son jardin, à chaque saison, pour remplir son bac à compost. Les agents, quant à eux, s'activent pour nettoyer les rues de la ville afin d'éviter les accidents. Les feuilles récupérées seront ensuite transportées dans un centre de recyclage où elles seront transformées en terreau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.