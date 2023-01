Comment se déplacer demain ?

Très tôt déjà, ce mercredi matin, une étudiante a les yeux rivés sur son téléphone. Jeudi matin, elle ne sait pas si elle pourra se rendre en cours avec son bus. "C'est quand même un peu stressant, parce qu'en classe, il faut qu'on arrive à l'heure. Et si on n'est pas à l'heure, on se fait refuser", nous explique-t-elle. Dans les grandes villes, la circulation des transports en commun sera très perturbée jeudi. À Marseille (Bouches-du-Rhône), certaines lignes de bus, de métros et de tramways seront même à l'arrêt. Certains ont pris les devants et ont choisi le télétravail jeudi pour éviter les transports à tout prix. À la gare Saint-Charles, les voyageurs s'organisent aussi. "J'ai posé une journée de RTT pour jeudi (...) je ne pense pas pouvoir prendre la route, ça va être trop compliqué", nous rapporte une voyageuse. Dans le sud-est de l'Hexagone, un TGV sur trois circulera. Il reste aussi la solution du covoiturage, avec beaucoup de patience sur la route. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba