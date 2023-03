Comment se désabonner d'un abonnement contracté suite à un achat sur un site de commerce ? Le 13H à vos côtés

Il arrive qu'on ait envie de cliquer sur des fenêtres qui apparaissent comme c'est le cas ici pour Jean-Louis. Il a acheté un lave-vaisselle sur un site de commerce en ligne. Il paye et juste après, une fenêtre apparaît pour proposer de faux remboursements ou une trottinette à un euro. Ce sont en fait des publicités et elles portent à confusion. Les associations de consommateurs comme l'UFC-Que Choisir sont irritées car elles estiment que ces grandes plateformes pourraient être reconnues comme complices de pratiques commerciales trompeuses. Une fois qu'on a cliqué, qu'est-ce qui se passe ? On vous demande de faire entrer vos données, notamment bancaires, pour obtenir la fameuse offre, mais en fait vous souscrivez un abonnement. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'aller chercher le mail de confirmation de cet abonnement parce que c'est la loi, pas de mail, pas de contrat. Dans ce mail, vous trouverez les coordonnées de la société qui vous débite et vous savez à qui vous adresser pour vous désabonner. Si vous ne trouvez pas le mail, vous demandez à votre banque de bloquer le prélèvement. T. Coiffier