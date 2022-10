Comment se faire rembourser des avoirs ? Le 13H à vos côtés

Globalement, de mauvaises pratiques qui étaient nées durant le Covid perdurent encore. C'est le cas dans certaines compagnies aériennes. Joseph en a été "victime". Son vol Lyon-Marrakech du 25 mars 2021 est annulé et on lui donne sans demander son accord un avoir de 287 euros, valables. Ensuite, il a été prolongé, toujours sans lui demander son avis. Les compagnies aériennes ont bel et bien le droit d'offrir des avoirs, de les prolonger et de ne pas vous les rembourser. Par contre, le Bureau européen des consommateurs précise qu'on n'a pas le droit au moment de l'annulation de vous imposer un avoir. Il faut qu'elles donnent au client le choix d'un avoir ou d'un remboursement. Par ailleurs, si ce dernier choisit l'avoir, il faut lui donner toutes les informations y afférentes. Dans le cas où la compagnie n'aurait pas respecté ces règles, c'est une pratique déloyale. Vous pouvez donc entamer les procédures pour recevoir le remboursement de votre avoir. T. Coiffier