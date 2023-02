Comment se faire rembourser quand on a prêté de l'argent à un proche ? Le 13H à vos côtés

Lorsqu'on prête de l'argent à la famille ou à un ami, on se demande ce qu'il faut faire quand la personne refuse de nous rembourser. Dans le cas de Denise, elle a accordé un prêt de 16 000 euros à son ancienne belle-fille pour acheter une voiture. Sachez que la loi est claire sur le sujet avec l'article 1359 du Code civil qui indique qu'une reconnaissance de dette est obligatoire pour tout prêt supérieur à 1 500 euros. Mais le problème pour Denise, c'est qu'elle ne l'a pas faite. Donc, il n'y a ni trace écrite ni reconnaissance de dette. Or, ce n'est pas pour autant perdu. Il est possible de prouver l'existence d'un prêt sans trace écrite quand il y avait une impossibilité morale de se procurer un écrit. Ce qui est le cas s'il existe un lien familial ou un lien d'affection entre le prêteur et l'emprunteur. Dans ce genre de situation, Denise peut prouver l'existence de ce prêt par "tous les moyens" comme le relevé de compte, le chèque pour l'achat du véhicule, et même le premier remboursement de l'ancienne belle-fille. Mais comment s'y prend-on pour obtenir le remboursement total ? T. Coiffier