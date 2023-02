Comment se faire rembourser quand on fait un retrait sur un DAB sans avoir reçu la somme ? Le 13H à vos côtés

Coralie a voulu tirer 830 euros à la banque, mais le distributeur ne les lui a pas donnés. Pourtant, c'est la somme qui lui sert pour le mois, car ils sont six à la maison. Elle demande la procédure à suivre pour un remboursement rapide. Elle a donc été débitée de ce montant, mais sans argent. Dans ce genre de cas, il faut s'adresser à la banque propriétaire du distributeur et non pas à sa propre banque. Si un ticket a été délivré pendant l'opération, la procédure va être plus facile. En revanche, si ce n'est pas le cas, elle sera un peu plus compliquée. L'agence pourra exploiter les relevés du distributeur. Les caméras de surveillance sont aussi utiles dans une telle situation. Mais dans tous les cas, on se présente immédiatement à l'agence si elle est ouverte. Pour éviter d'en arriver là, il faut prendre le ticket émis par le distributeur, notamment pour les grosses sommes. De plus, il faut toujours vérifier que vos billets n'ont pas été capturés, car vous n'avez que 30 secondes pour les retirer. T. Coiffier