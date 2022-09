Comment se faire rembourser un séjour horrible pris dans un camping quatre étoiles en Vendée ? Le 13H à vos côtés

Florence avait réservé un séjour dans un camping quatre étoiles en Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez, sur une plateforme internet pour les vacances. Elle voudrait se faire rembourser, car c'était "horrible" selon elle. Florence nous a même envoyé des photos. Voyez d'abord la piscine. Effectivement, ce n'est pas très propre. La couleur de l'eau est verte. Elle a même été fermée pendant le séjour de Florence. Des problèmes d'hygiène, des matériels qui ne fonctionnent pas, des coupures de courant qui ont excédé les vacanciers... Pourtant, sur la plateforme, on avait envie de réserver dans ce camping. Pour ce faire rembourser, que peut faire Florence ? D'abord, elle a bien fait de ne pas avoir quitté les lieux. Ensuite, il faut demander le remboursement intégral du séjour. C'est 1 000 euros dans le cas de Florence. Si ça coince, il faut contacter une association de consommateurs et saisir le médiateur du tourisme et des voyages (www.mtv.travel). Si ça continue de bloquer, il faut aller en justice. T. Coiffier