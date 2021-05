Comment se passe la braderie de Clermont-Ferrand ?

Une braderie sous le soleil, les commerçants du centre-ville de Clermont-Ferrand en rêvaient. L'événement prévu au départ en avril a été annulé avec le confinement. Mais ce mercredi matin, les portants sont de sortie dans les rues piétonnes. "On a du beau temps, du monde et du beau stock", se réjouit Christophe Caro, commerçant. Avec des remises de 30 à 50%, le but des commerçants est aussi d'écouler au mieux les stocks qui s'accumulent pendant des semaines. "Si on veut rentrer des choses cet été, il faut faire de la place. C'est pour cela qu'on a une gamme très large de promotion. Donc, on attend tout le monde", explique l'un d'eux. Côté clients, l'attente est bien là. Au-delà de traquer les bonnes affaires, beaucoup sont venus soutenir les 170 commerces du centre-ville. "Il faut absolument les aider et les faire revivre, parce que sans commerces, une ville meurt", confie une cliente. À quelques jours de la fête des Mères, la braderie va non seulement animer les rues, mais aussi permettre de renflouer un peu les caisses des commerçants.