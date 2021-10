Comment se passe la fin des terrasses éphémères à Lille ?

Ce jeudi matin, Guillaume, gérant d'un restaurant dans le Vieux-Lille, démonte sa terrasse éphémère. Trente couverts en moins à chaque service, il regrette la fin du dispositif. "J'ai jamais eu l'occasion d'avoir une terrasse. Au moins le Covid m'a permis ça", lance-t-il. Un peu partout dans la ville de Lille (Nord), les restaurateurs rangent les tables qui ne serviront plus. Ici, un tiers de la terrasse va disparaître. La fin des terrasses éphémères est incompréhensible pour beaucoup de clients. "Ça permettait d'être dehors, ce qui est agréable. Ça ne gênait pas du tout", explique un passant. "J'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps", rajoute une autre. Par ailleurs, la ville justifie les décisions par le coût. En tout, près de deux millions d'euros dépensés, mais aussi 200 places de stationnement réquisitionnées pour les terrasses. Un peu plus loin, Olivier n'a pas encore démonté sa terrasse. Il le fera ce jeudi soir, au dernier moment. Il aurait aimé que le dispositif soit prolongé jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.