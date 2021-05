Comment se passe la première journée de réouverture des commerces à Douai ?

Comme partout, les commerçants ont été impatients de rouvrir à Douai (Nord). En temps normal, ils sont fermés entre midi et deux heures, c'est la tradition de la région. Mais ce mercredi, quelques boutiques sont ouvertes pour profiter pleinement de cette journée de réouverture. C'est le cas d'un grand magasin qui vend des vêtements pour femmes. Ce dernier prévoit de fermer à 19 heures pour profiter au maximum. Malgré la météo qui n'est pas clémente, les gens sont au rendez-vous et sont contents à Douai. Les commerçants ont une pêche comme pas possible. Il y a également la fête des Mères qui arrive. Un événement important pour les commerçants pour les achats de cadeaux.