Comment se passe la réouverture des magasins à Nailloux ?

Depuis lundi, les habitants de Nailloux regoûtent au plaisir de faire du shopping à petits prix dans les magasins d'usines inférieurs à 40 000 m². Moins nombreux qu'avant la fermeture, les clients doivent apprendre à patienter et à respecter la distanciation sociale à l'intérieur. Quant aux commerçants, ils doivent suivre un protocole sanitaire pour les articles touchés et non achetés. Pour tenter de combler leur retard, ils misent sur la venue des touristes cet été.