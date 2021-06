Comment se passe la reprise des ventes à domicile ?

C'est un soulagement pour Kati Reinbolt. Elle peut enfin reprendre les ventes à domicile et ses clientes sont ravies. "Ça ramène ce côté humain qu'on n'avait pas eu durant plusieurs mois", "c'est dans la simplicité et il y a du partage", "on est contentes de pouvoir revivre un peu et profiter", ont-elles précisé. L'année dernière a été difficile. La crise sanitaire a contraint les ventes à domicile à s'arrêter. Kati n'a donc fait que des présentations sur Internet. Pour elle, retrouver le contact humain est une libération. D'ailleurs, elle affirme que malgré sa baisse de chiffre d'affaires, elle a renforcé le contact. Sous le soleil, plus de 100 articles sont exposés chez Emmanuelle. Accueillir cette exposition lui permet d'avoir des réductions et elle pense déjà avoir trouvé son coup de cœur. Toutes peuvent compter sur les quinze années d'expérience de Kati pour les conseiller. Une façon différente d'embellir sa garde-robe. Mais les principaux avantages des ventes à domicile restent la bonne humeur et la convivialité.