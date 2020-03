Comment se passe le confinement à Cassel ?

À Cassel (Nord), la vie a bien changé depuis le début du confinement général. Les villageois vivent désormais au rythme lent des mesures. Dans une boulangerie de la ville, certains s'y retrouvent à bonne distance. Un peu plus loin, la gendarmerie, elle, s'attaque aux contrôles. Et puisque la plupart des gens à la campagne ont un jardin, ils restent chez eux pour jardiner et discuter.