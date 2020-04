Comment se passe le confinement sur l'Île d'Aix ?

L'Île d'Aix (Charente-Maritime) est l'un des rares endroits dans l'Hexagone à ne présenter aucun cas de Covid-19. Une situation normale puisque l'île vit quasi retranchée. Et même si elle est presque coupée du monde, ses habitants respectent quand même le confinement. À cet effet, une infirmière se charge de rendre visite aux personnes âgées de la localité pour surveiller leur état de santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.