Comment se passe le déconfinement en Espagne ?

Le déconfinement se fait progressivement en Espagne. A Séville, les petits commerces, les églises, les musées mais aussi les bars et les restaurants ont rouvert ce lundi. Les hôtels pourront également reprendre leur activité à 50% de leur capacité. Des scénarios qui ne sont pourtant pas encore possibles à Madrid ou encore à Barcelone. Dans ces villes, les indicateurs de circulation du virus ne permettent pas encore un déconfinement avant le 18 mai. Quid des déplacements entre provinces ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.