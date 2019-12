Comment se passent les départs à la gare du Nord en cette veille de Noël ?

En ce 20ème jour de grève, certains trains ont été en retard à la gare du Nord. Sur les quais, les voyageurs attendent sans être certains s'ils pourront vraiment partir ou pas. Même si des agents de la SNCF quadrillent la gare pour les informer, la plupart ont préféré se renseigner via leur téléphone. Certains voyageurs ont même eu le temps de jouer au piano en attendant. À savoir que ce 24 décembre 2019, quatre TER sur dix sont en service. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.