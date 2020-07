Comment se passent les vacances à Noirmoutier ?

Sur l'île de Noirmoutier, les vacances commencent par un petit déjeuner face à la mer. Ici, prendre son temps est la priorité. Si pour certains, l'île vendéenne rappelle des souvenirs d'enfance, pour d'autres, elle est tout simplement l'endroit où il faut être. D'autant plus qu'elle est calme, ensoleillée et paisible. Et même si l'eau est un peu fraîche, il reste le simple plaisir des châteaux de sable, un incontournable de la plage.