Comment se passent les vacances aux Sables-d'Olonne ?

En Vendée, les beaux jours d'été incitent à la détente. Si pour certains, le matin est synonyme d'exercice, pour d'autres, il rime avec un café au bord de la plage. Avec 25 degrés à l'ombre, c'est la parfaite température pour découvrir la ville des Sables-d'Olonne et faire les achats indispensables des vacances. Les vacanciers en profitent pour faire le plein de bons produits afin de garder un goût iodé à la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.