Comment se passent les vacances chez les grands-parents ?

Même en vacances, Mathéo et Manon n'oublient pas les bonnes habitudes chez leurs grands-parents. Originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont ravis de retrouver les Sables-d'Olonne (Vendée). À la maison, on évite comme on peut de s'embrasser. "Manon a quatre ans et quand elle a envie de faire un câlin parce que son papa ou sa maman lui manque, on ne peut pas la repousser", révèle Gilles Ponomarenko, son grand-père. En un an, Gilles et Marie-Lyne n'ont vu que deux fois leurs petits-enfants. Ce lundi matin, ils ont visité les bateaux de retour du Vendée Globe et ils ne sont pas les seuls à se promener avec leurs petits-enfants. "C'est sympathique, car on n'avait pas eu le plaisir de les avoir à Noël", dit un grand-père. "C'est incroyable de voir comme ils sont concernés par ce qui se passe autour d'eux. Ils ont l'habitude avec le masque", s'émerveille un autre. Mais avec la fermeture des musées et des cinémas, les grands-parents devront se creuser la tête pour garder les petits occupés.