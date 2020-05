Comment se préparent les cafetiers et restaurateurs à Paris ?

À Paris, les cafetiers et restaurateurs sont partagés entre le début d'un soulagement et l'inquiétude de ne pas être rentables. À partir du 2 juin, ils pourront rouvrir, mais uniquement en terrasse. Si certains établissements n'attendent plus que leurs clients, d'autres font face à des casse-têtes plus difficiles. Ce qui est sûr, c'est que l'organisation s'annonce très compliquée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.