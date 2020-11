Comment se présente le calendrier du déconfinement ?

Les annonces du chef de l'Etat représentent une bouffée d'air avant les fêtes. Il a en effet détaillé le calendrier du déconfinement qui se fera notamment en trois étapes. La première sera en vigueur dès le 28 novembre. Les déplacements autorisés, sous réserve de justification, seront désormais de 20 km pour une durée de trois heures. À part les bars et restaurants, tous les commerces pourront également rouvrir. Quant aux lieux de culte et les cérémonies, elles pourront reprendre avec 30 personnes maximum. Si le nombre de contaminations reste inférieur à 5 000 par jour, la deuxième étape du déconfinement débutera le 15 décembre. À partir de là, musées, théâtres et cinémas pourront reprendre leur activité. Le confinement sera levé et remplacé par un couvre-feu entre 21 heures et 7 heures du matin, excepté pour les soirées de Noël et du Nouvel An. La dernière étape aura lieu le 20 janvier. Les restaurants et les salles de sport rouvriront à partir de cette date. Par contre, les bars et les discothèques n'ont pas encore de date de réouverture.