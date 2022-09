Comment se procurer les pièces détachées pour réparer son store ? Le 13H à vos côtés

Concernant les pièces détachées pour réparer son store ou autres articles, il y a plein de subtilités. En la matière, la règle, c'est que ça doit être le plus simple pour le consommateur. Par conséquent, vous devez en premier lieu vous adresser à l'entreprise qui vous a vendu le store en question. Vous n'avez pas à entrer en contact avec le fabriquant. Maintenant, si les pièces ne sont plus en production alors que le store n'a été acheté qu'il y a cinq ans, ce n'est pas normal, mais pas illégal non plus. Pour cause, jusqu'au 1er janvier dernier, le fabricant n'avait que le devoir d'informations, mais non d'obligations concernant la durée de disponibilité des pièces détachées. Néanmoins, la loi a changé notamment pour certains secteurs, notamment la téléphonie et les ordinateurs. Ils doivent proposer des pièces détachées durant cinq ans, et ce, après l'arrêt de commercialisation du modèle. Cette obligation va être étendue dès 2023 aux articles de bricolage et jardinage motorisés et les articles de loisirs et de sports. T. Coiffier