Comment s'est construit la popularité de Jacques Chirac ?

En 1995, bien que Jacques Chirac ait remporté l'élection, il est rentré très vite dans des difficultés politiques. Il n'était pas populaire, au contraire, il a créé l'acrimonie autour de lui. Mais il s'est construit autre chose. L'image du père protecteur, d'un Jacques Chirac plus sympathique s'est patinée au moment du deuxième quinquennat, entre 2002 et 2007.