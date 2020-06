Comment s'est déroulée la Fête de la musique ?

Durant la Fête de la musique de ce dimanche, l'insouciance et l'envie de se retrouver l'ont emporté sur la prudence. À Paris, comme à Lyon, le port du masque a été rarement respecté. Et la dispersion des rassemblements de plus de dix personnes non autorisés ont abouti à des affrontements entre policiers et jeunes. Face à l'augmentation du taux de circulation du virus en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie, les médecins appellent à la plus grande prudence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.