Comment s'est déroulée la première soirée du nouveau confinement en Guadeloupe ?

Derniers rayons de soleil, derniers instants sur la plage. Mercredi soir, il est 19 heures quand chacun doit remballer ses affaires, car à 20 heures commencent le couvre-feu et un confinement pour trois semaines. Une dernière nuit sans restrictions, marquée par l'amertume des Guadeloupéens et des touristes. De même pour les restaurateurs comme Stéphane, contraint désormais de fermer son bar dès 20 heures tous les jours. "Normalement on va au-delà de 23 heures. Là, on est obligé de dire aux personnes de partir", explique-t-il tristement. Quand le couvre-feu débute, les routes sont encore embouteillées. A la sortie des plages, les gendarmes avaient anticipé ce phénomène. Si la plupart des automobilistes ont prévu l'attestation de déplacement, désormais indispensable, pour d'autres, c'est un réflexe qu'il faudra vite retrouver. La tolérance zéro des gendarmes a déjà coûté 135 euros d'amende à un automobiliste. Une fois rentré par contre, on redécouvre Pointe-à-Pitre avec des airs de ville fantôme. La Guadeloupe entame ce matin son troisième confinement depuis l'apparition de la pandémie.