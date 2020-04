Comment s'est déroulée la réouverture du marché de Talensac à Nantes ?

Après un mois de fermeture, Talensac, l'un des plus beaux marchés du pays, retrouve ses clients. Les habitudes sont un peu chamboulées avec les bâches, le nettoyage constant et le respect de la distance, mais la présence des commerçants ravit grandement les Nantais. Pour limiter les contacts, 70 personnes au maximum sont autorisées sous les halles. Ce mardi matin, il y a trois fois moins d'étals que d'ordinaire car les commerçants vont ouvrir à tour de rôle.