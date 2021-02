Comment s'habiller pour affronter le grand froid ?

Sur le marché de Croix (Nord), les températures sont descendues à -6° C ce mercredi matin. Un vent polaire venu de Sibérie s'ajoute à cela et donne un ressenti de -15 °C. Pour affronter ce grand froid, les habitants ont sorti leurs vêtements les plus chauds. Certains ont porté une écharpe, un collant sous le pantalon, des chaussures de ski, deux pulls, un gros blouson et un bonnet. D'autres se sont rendus au marché sans gants ni bonnet, mais ils se sont sentis gelés. Alors pour se réchauffer, on se met à rêver d'une cheminée. Un peu plus loin, à Lille, des habitants sont venus chercher des vêtements anti-froid dans une boutique. Bien que ceux-ci soient très fins, ils maintiennent au chaud même avec une température de -15 °C. Leur vente a connu une hausse de 50% en seulement quelques jours. "Ces pics de froid sont vraiment des moments exceptionnels pour nous", révèle la responsable de la boutique. D'ailleurs dans le Nord, il va falloir rester bien couvert. Les températures vont en effet rester négatives au moins jusqu'à samedi prochain.