Comment soigner les petits bobos de l'été ?

C'est assurément l'ennemi le plus redouté de l'été : une petite blessure qui vous gâche les vacances. Mais pas de panique, Nicole a la solution : "Si vous vous faites piquer par une méduse ou par une vive, vous urinez sur votre piqûre". Une sacro-sainte technique qui n'est finalement pas efficace, selon un sauveteur. Frédéric Candaten préconise le sable, un élément que vous trouverez sous vos pieds. Autre bobo de l'été : le coup de soleil. Il est difficile d'y échapper. En cas de brûlure, Carole nous explique sa recette : "Prenez une tomate découpée en rond, et vous vous la passez sur le corps où c'est brûlé. Ça picote un petit peu, mais ça réhydrate la peau". Des coups de soleil, et parfois, des coups de chaud. Il y a le remède du verre d'eau contre l'insolation. Jusqu'à votre domicile, la période estivale apporte son lot de désagréments. Il y a notamment la piqûre de guêpe. "Moi, je conseille de l'eau et du savon pour nettoyer. Si on a un antiseptique, on peut venir désinfecter et ensuite, on va mettre de la crème antihistaminique à base de cortisone", explique Brittany, préparatrice en pharmacie. TF1 | Reportage A. Portron, L. Garcia, E. Alonso